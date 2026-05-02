به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در نشست شورای فرهنگی، با تشریح ابعاد فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی پرونده شهدای مدرسه میناب، بر ضرورت عبور از مواجهه مقطعی و حرکت به‌سوی «نهادینه‌سازی تاریخی» این رخداد در حافظه جمعی ایرانیان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه «این واقعه باید به یک پدیده ماندگار در ذهنیت ایرانیان و جهانیان تبدیل شود»، اظهار داشت: ما باید بتوانیم یک اجماع جهانی درباره این جنایت شکل دهیم تا موضوع شهدای مدرسه میناب در نظام‌های حقوق بین‌الملل و ادبیات جهانی ثبت و تثبیت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تشکیل هسته‌های اولیه مطالعاتی برای تدوین سناریوی محتوایی این پروژه ملی افزود: طراحی موزه شهدای مدرسه میناب، تولید المان‌های شهری، مستندسازی روایت‌ها، خلق آثار هنری، تولید فیلم سینمایی، موسیقی، ادبیات داستانی، شعر، انیمیشن و مجموعه‌های تصویری، بخشی از برنامه‌ای است که برای تبدیل این واقعه به یک گفتمان فرهنگی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه مسئولیت این پروژه برعهده یک دستگاه خاص نیست، تصریح کرد: رویکرد ما تشکیل یک ستاد ملی با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانه‌ای کشور است تا تقسیم کار ملی برای ماندگارسازی این روایت شکل بگیرد.

وی ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی کشور استفاده کنیم؛ از نامگذاری میادین و خیابان‌ها تا طراحی نمادهای شهری، از ورود این موضوع به فضای آموزشی و کتاب‌های درسی تا تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای که بتواند با نسل جدید ارتباط برقرار کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت حضور این روایت در زیست روزمره جامعه گفت: هدف ما این است که نام و تصویر شهدای مدرسه میناب در حافظه اجتماعی ایرانیان تکرار و بازتولید شود؛ از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا فضای مجازی، آثار هنری، نوشت‌افزار، جشنواره‌های فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثار فاخر سینمایی و بین‌المللی خبر داد و افزود: باید آثاری تولید شود که قابلیت عرضه جهانی داشته باشد و بتواند افکار عمومی خارج از کشور را نیز با این فاجعه انسانی مواجه کند. در کنار آن، پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای در سطح بین‌المللی نیز باید به‌صورت منسجم دنبال شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: ظرفیت فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند در روایت جهانی این موضوع نقش‌آفرین باشد و ما باید از همه ابزارهای دیپلماسی فرهنگی برای تبیین ابعاد این فاجعه بهره بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ماندگار شدن یک رخداد در حافظه تاریخی ملت‌ها، نیازمند استمرار، تولید روایت، بازآفرینی فرهنگی و حضور دائمی در فضای عمومی است و ما مصمم هستیم پرونده شهدای مدرسه میناب را به بخشی از حافظه تاریخی ایران معاصر تبدیل کنیم.

