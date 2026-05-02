۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴

برنامه‌ریزی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان اردبیل/ توسعه گردشگری در روستاها پیگیری می‌شود

برنامه‌ریزی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی در شهرستان اردبیل/ توسعه گردشگری در روستاها پیگیری می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از برنامه‌ریزی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و فعال بودن پروژه‌های مرمتی در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه جاری، در دیدار با فرماندار اردبیل، با اشاره به اهمیت بناهای تاریخی مرکز استان، گفت: مرمت و احیای بناها و حمام‌های تاریخی از اولویت‌های مهم این حوزه است که در این زمینه تعدادی از پروژه‌ها آغاز شده و برای ادامه آن نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین از تدوین طرح جامع گردشگری استان متناسب با ظرفیت‌های شهرستان‌ها خبر داد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های روستاهای هدف گردشگری برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد روستاها در اولویت قرار دارد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای احیای بازار تاریخی و سرای حاج احمد اردبیل، تاکید کرد: تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران از برنامه‌های جدی اداره کل میراث فرهنگی استان است.

جباری ادامه داد: با توجه به اینکه روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی در پیش است، برگزاری مناسب و هدفمند آیین «روز اردبیل» با اجرای برنامه‌های اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر با همکاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انتظار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستاها و به منظور رونق اقتصادی و گردشگری، بوم‌گردی و صنایع‌دستی اعتبارات لازم اختصاص می‌یابد.

فرماندار اردبیل نیز در این جلسه از تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان اردبیل و تهیه طرح تفصیلی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و اظهار کرد: اعتبارات لازم برای روستاهای هدف گردشگری اختصاص خواهد یافت و اجرای طرح هادی و ساماندهی این روستاها با محوریت توسعه گردشگری در دستور کار قرار دارد.

فرزاد قلندری افزود: احیای ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی، بوم‌گردی و راه‌اندازی خانه‌های خلاق گردشگری در روستاها از جمله برنامه‌های مهم برای رونق اقتصادی مناطق روستایی است، همچنین تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران این حوزه در شهرستان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود.

او همچنین به ضرورت احیا و مرمت بازارها و بناهای تاریخی اردبیل اشاره کرد و گفت: با ساماندهی بافت تاریخی، ظرفیت‌های تاریخی شهر بیش از پیش در خدمت توسعه گردشگری قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021200763
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha