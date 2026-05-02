به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه جاری، در دیدار با فرماندار اردبیل، با اشاره به اهمیت بناهای تاریخی مرکز استان، گفت: مرمت و احیای بناها و حمام‌های تاریخی از اولویت‌های مهم این حوزه است که در این زمینه تعدادی از پروژه‌ها آغاز شده و برای ادامه آن نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین از تدوین طرح جامع گردشگری استان متناسب با ظرفیت‌های شهرستان‌ها خبر داد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های روستاهای هدف گردشگری برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد روستاها در اولویت قرار دارد.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای احیای بازار تاریخی و سرای حاج احمد اردبیل، تاکید کرد: تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران از برنامه‌های جدی اداره کل میراث فرهنگی استان است.

جباری ادامه داد: با توجه به اینکه روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین اردبیلی در پیش است، برگزاری مناسب و هدفمند آیین «روز اردبیل» با اجرای برنامه‌های اثرگذار برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر با همکاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انتظار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستاها و به منظور رونق اقتصادی و گردشگری، بوم‌گردی و صنایع‌دستی اعتبارات لازم اختصاص می‌یابد.

فرماندار اردبیل نیز در این جلسه از تدوین طرح جامع گردشگری شهرستان اردبیل و تهیه طرح تفصیلی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و اظهار کرد: اعتبارات لازم برای روستاهای هدف گردشگری اختصاص خواهد یافت و اجرای طرح هادی و ساماندهی این روستاها با محوریت توسعه گردشگری در دستور کار قرار دارد.

فرزاد قلندری افزود: احیای ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی، بوم‌گردی و راه‌اندازی خانه‌های خلاق گردشگری در روستاها از جمله برنامه‌های مهم برای رونق اقتصادی مناطق روستایی است، همچنین تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران این حوزه در شهرستان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود.

او همچنین به ضرورت احیا و مرمت بازارها و بناهای تاریخی اردبیل اشاره کرد و گفت: با ساماندهی بافت تاریخی، ظرفیت‌های تاریخی شهر بیش از پیش در خدمت توسعه گردشگری قرار می‌گیرد.

