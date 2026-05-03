ابتکار عمل موزه خصوصی طلا و ابزار زرگری با معرفی اشیای زرین باستانی در تقویم رومیزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین موزه خصوصی طلا، نقره، زیورآلات سنتی و ابزار زرگری در شعبه اهواز گالری محمود، در تقویم نفیس رومیزی سال ۱۴۰۵ خود ضمن توجه به صنایع‌دستی معرق، در یک ابتکار دیگر اقدام به انتشار ۲۴ تصویر اشیا زرین باستانی ایران به همراه معرفی آنان کرده است.

این موزه خصوصی طلا، نقره، زیورآلات سنتی و ابزار زرگری در شعبه اهواز گالری محمود، در صفحه نخست تقویم خود که نام «از ریشه تا درخشش» برای آن در نظر گرفته شده است، نقش طلایی ریتون شیردال از دوره هخامنشی مربوط به ارزنجان و گوشواره با جنس طلا و فیروزه دوره هخامنشی مربوط به شوش معرفی کرده است.

در صفحه فروردین این تقویم با نمایه‌های میراثی، تصویر جام طلایی با نقش چهار غزال از هزاره نخست قبل از میلاد مربوط به تپه مارلیک و همچنین ریتون طلایی با سر شیر با دسته‌ای به شکل قوچ از دوره هخامنشی مربوط به کلماکره لرستان معرفی شده است.

در صفحه اردیبهشت ۱۴۰۵، دو اثر طلایی موزه‌ای دست پوش ملکه از هزاره نخست قبل از میلاد مربوط به زیویه سقز کردستان و غلاف خنجر با چاقو با نقس سر انسان و ماهی از دوره حکومت ماد، مربوط به کلماکره لرستان معرفی شده است.

صفحه خردادماه تقویم از ریشه تا درخشش این موزه خصوصی طلا، نقره، زیورآلات سنتی و ابزار زرگری در شعبه اهواز گالری محمود، همچنین تکوک طلایی بز کوهی از دوره هخامنشی مربوط به هگمتانه همدان و جام طلایی با نقش شیر از دوره هخامنشی مربوط به کلاردشت مازندران را معرفی می‌کند.

در صفحه تیرماه این تقویم، گوشواره اشکانی مربوط به میان رودان و کاسه سلطنتی نقره هخامنشی با تکه دوزی طلا مربوط به ترکیه و در صفحه امرداد هم مجسمه طلایی قوچ بالدار هخامنشی و سردیس طلا قوچ جسور دوره هخامنشی معرفی شده است.

صفحه شهریورماه تقویم از ریشه تا درخشش این موزه خصوصی، پلاک با نقش درخت زندگی با جنس نقره، مربوط به دوره اورارتو از محوطه کلماکره لرستان و صفحه زرین با تصریع چشم سنگی مربوط به دوره ایلامیان که در محوطه جوبجی رامهرمز خوزستان کشف شده است به علاقمندان معرفی شده است.

در صفحه مهرماه این تقویم، شی موزه‌ای دسته گلدان بز کوهی، مربوط به دوره هخامنشی با روکش طلا از کلماکره لرستان و جام زرین از دوره سه هزار سال پیش از میلاد،کشف شده از تپه مارلیک رودبار معرفی شده است.

در صفحه آبان‌ماه تقویم از ریشه تا درخشش این موزه خصوصی طلا، نقره، زیورآلات سنتی و ابزار زرگری، بازوبند طلا با دو سر شیر از نیمه دوم قبل از میلاد مربوط به محوطه زیویه سقز کردستان، بازوبند طلا با نقش شیردال از دوره هخامنشی کشف شده در جیحون معرفی شده است.

صفحه آذرماه این تقویم، طوق طلایی با نقوش ساسانی و بشقاب سلطنتی نقره مربوط به دوره هخامنشی و در صفحه دی‌ماه این موزه خصوصی، تکوک طلایی شیر از دوره هخامنشی کشف شده در هگمتانه همدان و پلاک نقره تصویر دادگاه که در غرب ایران کشف شده معرفی شده است.

در صفحه بهمن‌ماه این تقویم، حلقه طلایی قدرت ارجان از دوره ایلامی که در بهبهان کشف شد به همراه دستبند زرین مرصع از دوره ایلامیان که در محوطه جوبجی رامهرمز کشف شد به علاقه‌مندان معرفی شده است.

صفحه اسفندماه این موزه خصوصی طلا، نقره، زیورآلات سنتی و ابزار زرگری در شعبه اهواز گالری محمود، به معرفی ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و همچنین پیشینه تولید مصنوعات طلا و نقره در شهر باستانی شوشتر که گالری طلای محمود ریشه در آن شهر دارد پرداخته است.

گروه طلا و جواهر محمود یک کسب و کار قدیمی با ۱۵۰ سال سابقه است که در زمینه تولید و عرضه طلای میناکاری ۲۲ عیار فعالیت می‌کند.

مدیریت این مجموعه را تعدادی از کارآفرینان حوزه طلا و جواهر بر عهده دارند و این مجموعه هم اکنون دارای ۲ شعبه در شوشتر و اهواز است و ۴ نمایندگی فعال در سطح کشور محصولات آن را عرضه می‌کنند.

انتهای پیام/