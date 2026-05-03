به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خاکباز امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در این نشست که در محل سالن فرمانداری شهرستان دلیجان برگزار شد ارائه گزارشی جامع از اقدامات انجام‌شده و چالش‌های پیش رو بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای حل مسائل موجود تأکید شد.

خاکباز تاکید کرد: این جلسه با حضور فرماندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، بخشدار و دیگر مسئولین مربوطه به منظور بررسی دقیق نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد.

او در پایان ادامه داد: بازدید از خانواده شهید موسویان در شهر نراق و چند پروژه گردشگری در دستور کار قرار گرفت.



