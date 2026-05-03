شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی در سطح استان بوشهر حاکم است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اعلام کرد: طی امروز و فردا شرایط جوی و دریایی در سطح استان نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود، اما روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به دلیل افزایش وزش باد شمال‌غربی، خلیج فارس به‌ویژه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر به تناوب مواج خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر تغییرات دمایی افزود: از امروز شنبه تا اواسط هفته جاری، دمای هوا در سطح استان بوشهر روند افزایشی خواهد داشت.

او با اشاره به پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی استان بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت باد گفت: جهت وزش باد در استان متغیر و غالباً شمال شرقی تا شمال غربی و گاهی جنوب غربی خواهد بود و سرعت آن ۸ تا ۳۰ و در برخی ساعات تا ۳۸ کیلومتر در ساعت برآورد می‌شود.

مساعدی با تأکید بر شرایط دریایی خلیج فارس اظهار کرد: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود که لزوم توجه فعالان دریایی به هشدارها را دوچندان می‌کند.

او در ادامه با اشاره به زمان جزر و مد دریا در ساحل بندر بوشهر برای فردا گفت: جزر اول ساعت ۲:۲۵ بامداد، مد اول ساعت ۸:۵۷ صبح، جزر دوم ساعت ۱۶:۳۳ و مد دوم ساعت ۲۲:۰۷ خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از صیادان، دریانوردان و فعالان سواحل خواست اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

