بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: ارتقا نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تنگستان به اداره با پیگیری غلامحسین زارعی، نماینده مردم شهرستانهای دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم و با محوریت مردمگرایی، عدالتمحوری، افزایش بهرهوری و ارتقای رضایتمندی و پاسخگویی به مردم انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: مجوز ارتقای نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تنگستان به اداره، حاصل تلاشها و پیگیریهای مستمر و دلسوزانه نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و نگاه مثبت و سازنده وزارت متبوع بوده که زمینهساز ارتقای ساختار اداری و تقویت ظرفیتهای اجرایی در این شهرستان خواهد بود.
او در پایان تاکید کرد: این ارتقا گامی مهم و مؤثر در جهت تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی، بهبود و تسریع در ارائه خدمات، تقویت نظارت و صیانت از میراثفرهنگی، توسعه پایدار گردشگری و حمایت هدفمند از صنایعدستی شهرستان تنگستان به شمار میرود.
