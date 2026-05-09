۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴

برگزاری مرحله استانی جشنواره طعم غذا در بوشهر

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر از برگزاری مرحله استانی جشنواره طعم غذا در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: این رویداد با مشارکت خانواده توان‌یابان و معلولین و با محوریت غذاهای سنتی ثبت‌شده استان در فهرست میراث ناملموس کشور، در یکی از تأسیسات گردشگری بوشهر برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از برگزاری مرحله استانی جشنواره طعم غذا در این استان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره بر اساس دستورالعمل‌های وزارت متبوع در سه مرحله استانی، منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود که مرحله استانی آن خردادماه سال جاری در بوشهر برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر افزود: شرکت‌کنندگان این جشنواره از خانواده توان‌یابان و معلولین هستند و در همین راستا، نشستی با مجموعه بهزیستی استان برای همفکری، هماهنگی و برنامه‌ریزی بهتر برای برگزاری این رویداد انجام شد.

او با اشاره به رویکرد این جشنواره بیان کرد: این رویداد با تمرکز بر غذاهای سنتی و بومی استان، به‌ویژه غذاهای ثبت‌شده بوشهر در فهرست میراث ناملموس کشور، برگزار می‌شود و تلاش داریم از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر فرهنگ غذایی استان بهره بگیریم.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر ادامه داد: مرحله استانی این جشنواره در یکی از تأسیسات گردشگری استان برگزار خواهد شد و در پایان، سه نفر به‌عنوان برگزیده برای حضور در مرحله منطقه‌ای انتخاب می‌شوند.

جمالی خاطرنشان کرد: مرحله منطقه‌ای جشنواره با حضور استان‌های بوشهر، فارس، خوزستان و هرمزگان در استان فارس برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.

کد خبر 1405021901261
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

