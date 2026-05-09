برگزاری مرحله استانی جشنواره طعم غذا در بوشهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید جمالی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از برگزاری مرحله استانی جشنواره طعم غذا در این استان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره بر اساس دستورالعملهای وزارت متبوع در سه مرحله استانی، منطقهای و کشوری برگزار میشود که مرحله استانی آن خردادماه سال جاری در بوشهر برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر افزود: شرکتکنندگان این جشنواره از خانواده توانیابان و معلولین هستند و در همین راستا، نشستی با مجموعه بهزیستی استان برای همفکری، هماهنگی و برنامهریزی بهتر برای برگزاری این رویداد انجام شد.
او با اشاره به رویکرد این جشنواره بیان کرد: این رویداد با تمرکز بر غذاهای سنتی و بومی استان، بهویژه غذاهای ثبتشده بوشهر در فهرست میراث ناملموس کشور، برگزار میشود و تلاش داریم از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر فرهنگ غذایی استان بهره بگیریم.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر ادامه داد: مرحله استانی این جشنواره در یکی از تأسیسات گردشگری استان برگزار خواهد شد و در پایان، سه نفر بهعنوان برگزیده برای حضور در مرحله منطقهای انتخاب میشوند.
جمالی خاطرنشان کرد: مرحله منطقهای جشنواره با حضور استانهای بوشهر، فارس، خوزستان و هرمزگان در استان فارس برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به جشنواره کشوری راه خواهند یافت.
