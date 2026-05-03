۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳

جشنواره ورزش‌های آبی روز ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار شد

جشنواره ورزش‌های آبی روز ملی خلیج فارس با حضور گسترده ورزشکاران در دهکده گردشگری بوشهر برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره ورزش‌های آبی همزمان با بزرگداشت روز ملی خلیج فارس شامگاه، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دهکده گردشگری ساحلی بوشهر برگزار شد و حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف آبی، شور و هیجان ویژه‌ای به ساحل بوشهر بخشید.

این جشنواره با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر، هیأت انجمن‌های ورزشی و هیأت قایقرانی استان برگزار شد و جمع زیادی از علاقه‌مندان و خانواده‌ها برای تماشای برنامه‌های نمایشی در محل حضور یافتند.

در جریان این رویداد، ورزشکاران رشته‌های جت‌اسکی، دراگون‌بت، کیبل‌اسکی، کایاک و پدل‌برد با اجرای حرکات نمایشی و تکنیکی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند و ساحل بوشهر را به فضایی مملو از نشاط، هیجان و انرژی مثبت تبدیل کردند.

استقبال گسترده مردم و شور خانواده‌ها باعث شد جشنواره حال‌وهوای اجتماعی و خانوادگی بیشتری پیدا کند و به بستری برای پیوند تفریح، ورزش و پاسداشت هویت ملی تبدیل شود.

هدف از برگزاری این جشنواره، توسعه ورزش‌های آبی، ارتقای نشاط اجتماعی و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس عنوان شده و اجرای آن فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های ساحلی بوشهر در حوزه گردشگری ورزشی و تقویت مشارکت عمومی در فعالیت‌های دریایی فراهم کرد.

وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

