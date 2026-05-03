بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جشنواره ورزشهای آبی همزمان با بزرگداشت روز ملی خلیج فارس شامگاه، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دهکده گردشگری ساحلی بوشهر برگزار شد و حضور ورزشکاران رشتههای مختلف آبی، شور و هیجان ویژهای به ساحل بوشهر بخشید.
این جشنواره با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر، هیأت انجمنهای ورزشی و هیأت قایقرانی استان برگزار شد و جمع زیادی از علاقهمندان و خانوادهها برای تماشای برنامههای نمایشی در محل حضور یافتند.
در جریان این رویداد، ورزشکاران رشتههای جتاسکی، دراگونبت، کیبلاسکی، کایاک و پدلبرد با اجرای حرکات نمایشی و تکنیکی، توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند و ساحل بوشهر را به فضایی مملو از نشاط، هیجان و انرژی مثبت تبدیل کردند.
استقبال گسترده مردم و شور خانوادهها باعث شد جشنواره حالوهوای اجتماعی و خانوادگی بیشتری پیدا کند و به بستری برای پیوند تفریح، ورزش و پاسداشت هویت ملی تبدیل شود.
هدف از برگزاری این جشنواره، توسعه ورزشهای آبی، ارتقای نشاط اجتماعی و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس عنوان شده و اجرای آن فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای ساحلی بوشهر در حوزه گردشگری ورزشی و تقویت مشارکت عمومی در فعالیتهای دریایی فراهم کرد.
