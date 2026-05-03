بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین محمودی امروز یکشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در پی گزارشها و درخواستهای مردمی مبنی بر نیاز مبرم به توسعه خدمات رفاهی در شهرستان دلیجان، دستورات ویژهای را برای رسیدگی فوری به این موضوع صادر شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار کرد: توسعه گردشگری پایدار در گرو فراهم آوردن زیرساختهای مناسب و خدمات رفاهی درخور است ما موظف هستیم به درخواستهای مردمی با جدیت رسیدگی کرده و در جهت رفع نواقص و کاستیها گام برداریم.
او افزود: شهرستان دلیجان از ظرفیتهای بالایی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخوردار است و احداث و بهبود خدمات رفاهی میتواند نقش بسزایی در معرفی بهتر این پتانسیلها و جذب سرمایهگذاری ایفا کند.
