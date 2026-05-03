۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

بازدید فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی از استان مرکزی

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی دیدار و مشکلات نیروهای یگان حفاظت این استان را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن جلسات سپهبد شهید محمد پاکپور دیدار کرد.

سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی کشور از تلاش‌ها، فداکاری‌ها و حضور مؤثر نیروهای یگان حفاظت در خط مقدم صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و میراث‌ملی کشور قدردانی شد. 

او با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: موضوعاتی همچون تقویت آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات حفاظتی، ارتقای نظام ارزیابی عملکرد و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای ارتقای روحیه و انگیزش نیروها، در دستور کار یگان قرار دارد و با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری خواهد شد.
 

رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

