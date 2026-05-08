به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با استناد به ارزیابی‌های شرکت اعتبارسنجی و تحلیل مالی Moody's از بروز بحرانی کم‌سابقه در صنعت گردشگری و هتلداری دبی خبر داد؛ بحرانی که به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی این شهر طی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، مودی‌ز پیش‌بینی کرده است که نرخ اشغال اتاق‌های هتل در دبی طی سه‌ماهه دوم سال ــ که تا اول ژوئیه ادامه دارد ــ از سطح حدود ۸۰ درصد پیش از آغاز جنگ، به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد؛ افتی بی‌سابقه که عملا ساختار اقتصادی وابسته به گردشگری در این شیخ‌نشین را با اختلال جدی مواجه کرده است.

مودی‌ز در ارزیابی خود تاکید کرده است که تداوم این روند، به معنای تعطیلی عملی بخش بزرگی از صنعت هتلداری دبی خواهد بود؛ صنعتی که طی دو دهه گذشته یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد خدمات‌محور امارات متحده عربی محسوب می‌شد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کاهش شدید ورود گردشگران بین‌المللی، لغو گسترده سفرها، افت تقاضای اقامت و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه، موجی از تعطیلی هتل‌ها، تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصت‌های شغلی را در دبی به همراه داشته است.

