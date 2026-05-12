به گزارش خبرنگار میراثآریا، رسانه «میدلایستآی»، در گزارشی نوشت: صنعت گردشگری امارات متحده عربی که طی دو دهه گذشته یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد غیرنفتی این کشور محسوب میشد، اکنون تحتتأثیر تنشهای ژئوپلیتیک و فضای بیثبات منطقهای، با یکی از دشوارترین دورههای خود مواجه شده است.
این گزارش با توصیف شرایط کنونی بازار سفر در امارات، از «شوک سنگین به اعتماد گردشگران خارجی» سخن گفته و تاکید میکند که همزمان با تشدید فضای جنگی در منطقه، هزاران گردشگر و مقیم خارجی برنامههای سفر خود به شهرهایی همچون دبی را لغو کرده یا تصمیم به ترک این کشور گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، کاهش محسوس پروازهای بینالمللی، اختلال در مسیرهای هوایی، نگرانی از گسترش ناامنی و افزایش ریسکهای منطقهای، موجب افت شدید ضریب اشغال هتلها و کاهش درآمد فعالان حوزه گردشگری، حملونقل، رستورانها و مراکز خرید شده است؛ موضوعی که بهگفته تحلیلگران اقتصادی، میتواند آثار قابلتوجهی بر روند رشد اقتصادی امارات در کوتاهمدت برجای بگذارد.
