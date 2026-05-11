رسانه عربی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، صنعت گردشگری اردن را به مرز فروپاشی رساند/ پترا از گردشگران خارجی خالی شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، الجزیره نوشت: تداوم تنشهای نظامی در منطقه و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضربهای سنگین و چندلایه به اقتصاد گردشگری اردن وارد کرده و یکی از مهمترین منابع درآمدی این کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
بر پایه این گزارش، شهر تاریخی پترا ــ بهعنوان نماد گردشگری و میراث تمدنی اردن ــ در هفتههای اخیر با کاهش بیسابقه حضور گردشگران خارجی روبهرو شده و بسیاری از مراکز خدماتی، هتلها، راهنمایان گردشگری و کسبوکارهای وابسته با رکود جدی مواجه شدهاند.
الجزیره تاکید کرده است که صنعت گردشگری اردن پیش از این نیز تحت تأثیر جنگ غزه آسیب گستردهای دیده بود؛ بهگونهای که این بحران، کاهش حدود ۸۰ درصدی ورود گردشگران به این کشور را رقم زده بود. با این حال، تحولات ناشی از جنگ ایران، شرایط را وارد مرحلهای بحرانیتر کرده و اکنون میزان ورود گردشگران خارجی به اردن به «تقریباً صفر» رسیده است.
در این گزارش آمده است که تشدید نااطمینانیهای امنیتی در غرب آسیا، نگرانیهای گستردهای را در بازار جهانی سفر ایجاد کرده و بسیاری از شرکتهای گردشگری، خطوط هوایی و توراپراتورهای بینالمللی، برنامههای سفر به منطقه را متوقف یا تعلیق کردهاند.
