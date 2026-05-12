به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ژاپن تایمز در گزارشی نوشت: تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، آثار مستقیم و غیرمستقیم خود را بر بازار جهانی سفر و گردشگری نمایان کرده و ژاپن نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری آسیا، از این تبعات در امان نمانده است.

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی، رشد نرخ سوخت، نوسانات بازارهای مالی و نگرانی‌های ناشی از بی‌ثباتی امنیتی در سطح بین‌المللی، موجب شده شمار قابل توجهی از گردشگران خارجی برنامه‌های سفر خود به ژاپن را لغو یا به تعویق بیندازند.

فعالان صنعت گردشگری ژاپن در گفت‌وگو با این رسانه، نسبت به آینده بازار سفر ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که تداوم شرایط کنونی می‌تواند روند بازگشت گردشگری بین‌المللی پس از دوره بحران‌های جهانی را با اختلالی جدی روبه‌رو سازد.

