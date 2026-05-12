به گزارش خبرنگار میراثآریا، واشنگتنپست در گزارشی تحلیلی با بررسی پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از شکلگیری یک «شوک راهبردی» در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیجفارس خبر داده و تاکید کرده است که این درگیری، چشمانداز توسعه اقتصادی پسانفتی در منطقه را با چالشهای عمیق و چندلایه روبهرو کرده است.
بر پایه این گزارش، کشورهای عربی خلیجفارس طی سالهای اخیر با سرمایهگذاریهای چندصد میلیارد دلاری تلاش کردهاند وابستگی تاریخی خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده و با توسعه زیرساختهای گردشگری، مالی، فناوری و سرگرمی، جایگاهی تازه در اقتصاد جهانی به دست آورند. با این حال، گسترش دامنه تنشهای نظامی در منطقه، اکنون این راهبرد بلندمدت را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
واشنگتنپست مینویسد که استمرار فضای ناامن در منطقه، علاوه بر کاهش احتمالی درآمدهای نفتی، موجب تضعیف جریان سرمایهگذاری خارجی و افت اعتماد شرکتهای بینالمللی به ثبات اقتصادی خلیجفارس خواهد شد؛ موضوعی که بهویژه برای اقتصادهایی که برند خود را بر پایه «امنیت، ثبات و جذابیت سرمایهگذاری» بنا کردهاند، تهدیدی بنیادین محسوب میشود.
در این تحلیل همچنین تاکید شده است که احتمال اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز، بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، به نگرانی فزاینده بازیگران اقتصادی و بازارهای مالی دامن زده است. به باور تحلیلگران، هرگونه اختلال طولانیمدت در این مسیر راهبردی میتواند نهتنها بازار جهانی انرژی، بلکه صنعت هوانوردی، گردشگری و زنجیره تجارت منطقه را نیز تحت فشار قرار دهد.
این گزارش، جنگ جاری را «آزمونی استرسزا» برای آینده اقتصادی خلیجفارس توصیف کرده و نوشته است کشورهایی که طی یک دهه گذشته کوشیدهاند خود را بهعنوان مراکز جهانی تجارت، فناوری و گردشگری معرفی کنند، اکنون با بحرانی مواجهاند که میتواند بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی و تبلیغاتی آنها را تضعیف کند.
واشنگتنپست در پایان نتیجهگیری میکند که استمرار بیثباتی ژئوپلیتیکی در منطقه، فراتر از پیامدهای نظامی و امنیتی، میتواند روند گذار کشورهای عربی خلیجفارس به اقتصادهای متنوع و پسانفتی را با کندی، تردید و هزینههای سنگین مواجه سازد؛ روندی که گردشگری، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی آن، بیش از دیگر بخشها در برابر بحرانهای امنیتی آسیبپذیر خواهد بود.
