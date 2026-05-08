به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یک کارشناس و تحلیلگر فرانسوی در اظهاراتی قابل‌توجه، جنگ اخیر میان ایران و آمریکا را رویارویی دو نوع جهان‌بینی و دو الگوی فرهنگی توصیف کرد.

او در این تحلیل، با بهره‌گیری از یک استعاره ورزشی، اظهار داشت: این جنگ شبیه تقابل یک ورزشکار کشتی کج با یک ورزشکار زورخانه‌ای ایرانی است. حتی تلفظ دقیق نام این ورزش سنتی برای او دشوار است، اما آنچه بیش از نام اهمیت دارد، «روح پهلوانی» نهفته در این سنت تاریخی است.

این کارشناس همچنین تصریح کرد که جنگ اخیر، برخلاف بسیاری از محاسبات سیاسی و رسانه‌ای غرب، موجب شده است افکار عمومی جهان بیش از گذشته با ایران، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های تمدنی آن آشنا شوند.

او گفت: بسیاری در جهان اکنون در حال شناختن ایرانی هستند که فراتر از روایت‌های سیاسی و رسانه‌ایِ رایج، حامل یک پیشینه عمیق فرهنگی و تمدنی است.

