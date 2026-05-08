۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱

کارشناس فرانسوی: «روح پهلوانی ایران» در برابر نمایش قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی آمریکا ایستاد/ جنگ اخیر، تمدن ایران را دوباره به جهانیان معرفی کرد

یک تحلیلگر فرانسوی در ارزیابی ابعاد فرهنگی و تمدنی جنگ اخیر میان ایران و آمریکا، با مقایسه‌ای نمادین میان ورزش زورخانه‌ای ایران و کشتی کج آمریکایی، تاکید کرد که «روح پهلوانی و اصالت فرهنگی ایران» در نهایت بر «نمایش قدرت رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب» غلبه می‌کند؛ تحلیلی که همزمان از افزایش توجه جهانیان به هویت تاریخی و فرهنگی ایران حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یک کارشناس و تحلیلگر فرانسوی در اظهاراتی قابل‌توجه، جنگ اخیر میان ایران و آمریکا را رویارویی دو نوع جهان‌بینی و دو الگوی فرهنگی توصیف کرد.

او در این تحلیل، با بهره‌گیری از یک استعاره ورزشی، اظهار داشت: این جنگ شبیه تقابل یک ورزشکار کشتی کج با یک ورزشکار زورخانه‌ای ایرانی است. حتی تلفظ دقیق نام این ورزش سنتی برای او دشوار است، اما آنچه بیش از نام اهمیت دارد، «روح پهلوانی» نهفته در این سنت تاریخی است.

این کارشناس همچنین تصریح کرد که جنگ اخیر، برخلاف بسیاری از محاسبات سیاسی و رسانه‌ای غرب، موجب شده است افکار عمومی جهان بیش از گذشته با ایران، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های تمدنی آن آشنا شوند.

او گفت: بسیاری در جهان اکنون در حال شناختن ایرانی هستند که فراتر از روایت‌های سیاسی و رسانه‌ایِ رایج، حامل یک پیشینه عمیق فرهنگی و تمدنی است.

مهدی نورعلی
