به گزارش خبرنگار میراثآریا، صنعت گردشگری غرب آسیا که در آغاز سال ۲۰۲۶ نشانههایی از رشد شتابان و بازگشت قدرتمند به بازار جهانی را تجربه میکرد، اکنون تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، وارد مرحلهای حساس و پرریسک شده است؛ وضعیتی که میتواند بخش مهمی از معادلات سرمایهگذاری، حملونقل هوایی و جریان گردشگران بینالمللی در منطقه را دستخوش تغییر کند.
در ماههای ابتدایی سال جاری میلادی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس با تکیه بر راهبردهای کلان گردشگری، توسعه فرودگاههای بینالمللی، افزایش ظرفیت خطوط هوایی و اجرای پروژههای عظیم شهری و تفریحی، موفق شده بودند توجه بخش مهمی از بازار جهانی سفر را به خود جلب کنند. شهرهایی چون ریاض، جده، دبی، ابوظبی و دوحه در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان مراکز ترانزیت جهانی، گردشگری لوکس و مقصد رویدادهای بینالمللی بودند؛ روندی که از نگاه بسیاری از نهادهای اقتصادی، بخشی از پروژه کلان گذار اقتصادهای نفتی به اقتصاد خدماتمحور تلقی میشد.
با این حال، تشدید تنشهای امنیتی در منطقه و آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فضای عمومی بازار گردشگری غرب آسیا را با موجی از نگرانی و نااطمینانی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند صنعت گردشگری، بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی، نسبت به مؤلفه «امنیت ادراکشده» حساس است و هرگونه بحران ژئوپلیتیکی میتواند در کوتاهترین زمان ممکن بر تصمیم گردشگران، شرکتهای هواپیمایی، سرمایهگذاران و برگزارکنندگان رویدادهای بینالمللی اثر مستقیم بگذارد.
برخی تحلیلگران حوزه گردشگری هشدار میدهند که پیامدهای این بحران صرفا محدود به کاهش موقت ورود گردشگران نخواهد بود، بلکه میتواند برند گردشگری منطقه را که طی سالها با هزینههای سنگین تبلیغاتی و سرمایهگذاریهای گسترده ساخته شده، با آسیب اعتباری مواجه کند. به باور آنان، تداوم ناامنی و افزایش ریسکهای سیاسی، احتمال بازنگری شرکتهای بینالمللی در برنامههای سرمایهگذاری، تعویق پروژههای بزرگ گردشگری و تغییر مسیر بخشی از جریان سفرهای جهانی به مقاصد جایگزین را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/
نظر شما