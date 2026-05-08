بررسی راهکارهای حمایت از تاسیسات گردشگری بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی گفت: نشست مشترکی با نمایندگان اداره‌کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی روز گذشته پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه جاری با هدف رسیدگی به مشکلات فعالان حوزه گردشگری استان و در پی خسارت‌ها و زیان‌های واردشده به تأسیسات گردشگری بوشهر در بهترین روزهای سال برگزار شد؛ روزهایی که این استان می‌توانست میزبان شمار زیادی از گردشگران باشد، اما این فرصت به دلیل شرایط پیش‌آمده محقق نشد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان این بخش اظهار کرد: در این نشست، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تأسیسات گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای کاهش فشارهای واردشده به این مجموعه‌ها تأکید شد.

او افزود: بر این اساس امهال حق بیمه بیمه‌شدگان، در راستای کمک به حفظ و تداوم اشتغال پایدار در تأسیسات گردشگری توسط سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد.

همچنین در این نشست به این مورد نیز اشاره شد که اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله معافیت‌های مالیاتی یا امهال پرداخت‌ها، حمایت از فعالان حوزه گردشگری را در دستور کار قرار دهد.

این نشست در راستای پشتیبانی از صنعت گردشگری استان و کمک به عبور تأسیسات گردشگری از شرایط دشوار کنونی برگزار شده است.

انتهای پیام/