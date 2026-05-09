ضرورت حفظ و اشاعه فرهنگ پهلوانی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای روز جمعه 18 اردیبهشت ماه جاری اقامتگاه بوم‌گردی سرای دیلیگن با همکاری هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی شهرستان دلیجان، مراسم ویژه‌ای را با حضور جمعی از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان این رشته برگزار کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دلیجان در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت فرهنگ پهلوانی به عنوان یکی از ارکان هویت ایرانی و اسلامی اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای صرفاً یک فعالیت بدنی نیست بلکه مکتبی اخلاقی و تربیتی است که بر پایه‌هایی چون فروتنی جوانمردی احترام به دیگران و کمک به نیازمندان استوار است.

او ضمن تقدیر از تلاش‌های هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی شهرستان دلیجان و مسئولان اقامتگاه سرای دیلیگن، بر لزوم تداوم این‌گونه برنامه‌ها در راستای حفظ و اشاعه فرهنگ ارزشمند پهلوانی و معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان دلیجان تأکید و ابراز امیدواری کرد که این رویدادها در جذب گردشگران فرهنگی و ورزشی به منطقه مؤثر واقع شوند.

خاکباز در پایان افزود: اقامتگاه بوم‌گردی سرای دیلیگن با بهره‌گیری از معماری سنتی و ارائه خدمات مطلوب، زمینه‌ای مناسب برای معرفی این فرهنگ کهن به علاقه‌مندان و گردشگران فراهم آورده است.



انتهای پیام/