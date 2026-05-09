برگزاری میز خدمت شبانه در میدان بسیج دلیجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز گفت: در راستای تحقق سیاستهای دولت مبنی بر تعامل مستقیم و بیواسطه مسئولان با مردم شامگاه جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه جاری میز خدمت شبانه در میدان بسیج دلیجان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دلیجان افزود: میز خدمت یکی از رویکردهای اصلی برای شنیدن دغدغهها، بررسی مشکلات، دریافت پیشنهادات و ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم است.
او در پایان تصریح کرد: برنامه میز خدمت شبانه هر شب رأس ساعت ۲۱ در میدان بسیج شهرستان دلیجان برگزار میشود و مسئولان ادارات بهزیستی، راهداری و حملونقل جادهای، و هواشناسی با حضور در این میدان، آماده پاسخگویی به سوالات، درخواستها و مطالبات مردمی هستند.
انتهای پیام/
نظر شما