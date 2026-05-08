محسن جانجان، مدیر بنیاد ایرانشناسی استان همدان در یادداشتی نوشت: آنچه سرزمین ایران را از فروپاشی در برابر توفانهای تاریخ مصون داشته، فراتر از مرزهای سیاسی، وجود پیوند عمیق و ناگسستنی میان تمامی اجزای تشکیلدهنده آن بوده است.
ما در بنیاد ایرانشناسی، همواره بر این باوریم که شناخت ایران، مستلزم درک دقیق «تنوع در عین وحدت» است. وحدت ملی به معنای یکسانسازی فرهنگها یا نادیده گرفتن هویتهای محلی نیست؛ بلکه به معنای پیوند زدن این رنگهای متنوع در یک بوم واحد است، بهگونهای که هر رنگ، زیبایی خود را به کل تصویر اضافه کند. تفاوتهای قومی، زبانی و مذهبی، نه عوامل تفرقهافکن، بلکه داراییهای ارزشمندی هستند که تار و پود پایداری کشور ما را تشکیل میدهند.
در عصر حاضر که ابزارهای نوین ارتباطی و سیاستهای تجزیهطلبانه، تلاش میکنند با ایجاد شکاف میان گروههای مختلف جامعه، انسجام ملی را هدف قرار دهند، وظیفه ما بهویژه فرهیختگان و نهادهای مطالعاتی، دوگانه است: نخست، بازشناسی و تبیین ریشههای مشترک تاریخی و فرهنگی که همه ایرانیان را به هم پیوند میدهد؛ و دوم، ترویج فرهنگ گفتوگو و مدارا برای تبدیل تفاوتها به فرصتهای سازنده.
وحدت ملی، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک «ضرورت وجودی» برای بقای ما در جغرافیای پرآشوب منطقه است. ما باید یاد بگیریم که قدرت ایران در تکرنگ بودن نیست، بلکه در توانایی مدیریت و همزیستی در میان رنگهای مختلف است. تنها با تکیه بر همین انسجام ملی و درک متقابل، میتوانیم از میراث کهن خود محافظت کرده و راهی روشن به سوی آیندهای مقتدرانه و شکوفا بگشاییم.
ایران، با تمام تفاوتهایش، یک کالبد واحد است که نبض آن با همبستگی همه ایرانیان میزند.
