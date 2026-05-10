به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی فوق در راستای دانش‌افزایی و توانمندسازی فعالان گردشگری استان برگزار شد، گفت: در این دوره‌ها ۲۶۵ نفر شرکت کردند که ۱۲۵ نفر از آن‌ها، راهنمای گردشگری بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه کارگاه‌ها از تنوع خوبی برخوردار و برای جامعه هدف برنامه‌ریزی شده بود، اظهار کرد: در کارگاه «راهکارهای مدیریت پایدار در شرایط بحران» ویژه مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ۳۰ نفر از فعالان این حوزه شرکت داشتند.

او با اشاره به اینکه در کارگاه تخصصی برای کسب و کارهای خرد نیز ۴۵ نفر و در کارگاه افزایش تاب‌آوری تاسیسات گردشگری ۶۵ نفر حضور پیدا کردند، بیان کرد: تاب‌آوری اجتماعی، مشارکت مردمی و مدیریت محلی در گردشگری از جمله مواردی است که در برنامه‌ریزی پیش از برگزاری این کارگاه‌ها مورد توجه بود.

معصوم‌علیزاده با تاکید بر نقش آموزش برای فعالان گردشگری به‌ویژه در دوران بحران، عنوان کرد: امروز گردشگری مانند بسیاری از کسب و کارهای دیگر با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند و در این شرایط هم‌افزایی فعالان گردشگری، ارائه آموزش‌های کاربردی و استفاده بهینه از فرصت‌های پیش‌رو ضروری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان با بیان اینکه گردشگری به عنوان نماد پویایی و حیات جامعه شناخته می‌شود، افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در دورانی که امکان فعالیت جدی وجود ندارد امری مثبت و در راستای توانمندسازی فعالان این حوزه است.

او در پایان گفت: بحران‌ها، آسیب‌پذیری و تاب‌آوری از مسائلی است که صنعت گردشگری همواره با آن درگیر است و مدیریت بحران و پاسخ‌های تاب‌آوری جامعه هدف در کاهش اثرات بحران موثر است، یکی از راهکارها برای عبور از این ایام، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دانش‌افزایی فعالان این حوزه است که خوشبختانه در همدان با استقبال قابل قبولی مواجه شد.

