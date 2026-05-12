بازدید بخشدار پیشخور فامنین از بناهای تاریخی 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدید که سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت انجام شد، مسئولان نسبت به اهتمام در حفاظت از آثار تاریخی، معرفی جاذبه‌ها در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط به حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی بحث و گفت‌وگو کردند.

استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری روستایی، لزوم هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به خسارات، برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط روستاها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری از دیگر موارد مطرح شده در این برنامه بود و مقرر شد در دستور کار دستگاه‌های زیربط قرار دارد.

پس از بازدید میدانی از مراحل مرمت و محوطه‌سازی برج ازناو، طبیعت سرسبز و کوهستانی منطقه ازناو و قشلاق نیز مورد بازدید مسئولان قرار گرفت.

قابل ذکر است، در بخش پیشخور فامنین دو بنای تاریخی شاخص شامل برج و امامزاده تاریخی ازناو که متعلق به دوره سلجوقیان است و مسجد تاریخی روستای بازران که متعلق به اواخر قاجار بوده و تنها بنای خشتی استان همدان محسوب می‌شود قرار دارد.

