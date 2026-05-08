به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی گفت: هنرمندان صنایع‌دستی این شهرستان در برنامه پیاده‌روی خانوادگی که صبح روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، حضوری گسترده، منسجم و اثرگذار داشتند و جلوه‌ای از همدلی، نشاط اجتماعی و مسئولیت‌پذیری فرهنگی را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند، با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی‌ورزشی اظهار کرد: مشارکت هنرمندان صنایع‌دستی در برنامه‌های عمومی و اجتماعی نشان‌دهنده پیوند عمیق هنر بومی با زندگی روزمره مردم است و حضور فعال این قشر هنرمند علاوه بر ترویج فرهنگ سلامت و نشاط اجتماعی، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی به عموم شهروندان است.



او افزود: هنرمندان صنایع‌دستی همواره در کنار فعالیت‌های تخصصی خود در حوزه تولید و احیای هنرهای سنتی، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی شهرستان ایفا کرده‌اند.



