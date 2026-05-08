بازدید دهگردشی مسئولان شهرستان شازند از روستاهای بخش مرکزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی گفت: جلسه دهگردشی با حضور نصیری فرماندار، بخشدار مرکزی، شهرداران و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه گردشگری، زیرساخت‌های روستایی و احیای میراث فرهنگی روستاهای سرسختی علیا و پاکل روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: در این نشست، ضمن بررسی مشکلات و نیازهای زیرساختی مناطق روستایی، بر نقش مؤثر گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال پایدار و حفظ و معرفی میراث فرهنگی منطقه تأکید شد.

او با بیان اینکه این منطقه از غنای فرهنگی و طبیعی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: روستاهای بخش مرکزی شازند، به‌ویژه سرسختی علیا و پاکل، دارای قابلیت‌های فراوان در زمینه گردشگری روستایی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های تاریخی هستند که با برنامه‌ریزی منسجم و حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به مقاصد مهم گردشگری شهرستان تبدیل شوند.

اتابکی افزود: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند آمادگی دارد در قالب طرح‌های مشارکتی و با همکاری بخشداری، دهیاری‌ها و نهادهای محلی، زمینه احیای بناهای تاریخی، مرمت آثار فرهنگی و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این مناطق را فراهم کند.

در پایان این بازدید، ضمن بررسی میدانی از وضعیت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در چند روستا، مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان، پروژه‌های لازم برای بهبود وضعیت راه‌ها، تأمین خدمات رفاهی گردشگران و حمایت از فعالان حوزه میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

