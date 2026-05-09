به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بیان کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری به کمیته فنی استان تحویل و بررسی شد.

معاون گردشگری کردستان با بیان اینکه پس از ارزیابی کارشناسان و اعضای کمیته، برای ۵ طرح شامل مجتمع گردشگری، هتل، تاسیسات اقامتی و پذیرایی و مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی موافقت اصولی صادر شد، افزود: حجم کل سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان است و با بهره‌برداری از آن‌ها ۶۷ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

او با اشاره به اینکه ۴ طرح منوط به اخذ استعلام شد و ۳ متقاضی در این جلسه غایب بودند، عنوان کرد: موقعیت طرح، مساحت زمین، توان مالی سرمایه‌گذار و قابلیت ایجاد اشتغال، از جمله اولویت‌های صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری در استان است.

وطن‌دوست یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان از متقاضیان طرح‌های دارای قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی حمایت می‌کند و امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه پایدار گردشگری در استان بیش از پیش فراهم شود.

