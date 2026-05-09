به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ آیت حیدری همراه با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، مدیرکل بنیاد شهید، فرمانده شهرستان زنجان و مقامات استانی در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور در منزل شهید تقی حاتمی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید گرانقدر، شهادت او را به خانواده معززشان تبریک و تسلیت گفت.

سرهنگ آیت حیدری در این مراسم با بیان اینکه شهدا، صاحبان اصلی این نظام هستند و جامعه اسلامی تا ابد مدیون فداکاری‌ها و جان‌نثاری‌های آنان است، اظهار کرد: افتخار می‌کنم که در حوزه یگان حفاظت، افتخار خدمتگزاری در کنار شهید تقی حاتمی را داشته‌ام. خون شهدا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، محور وحدت و همدلی بوده است.

فرمانده یگان‌حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر شفاعت سه گروه از جمله شهدا در روز قیامت، افزود: شهدای ما قهرمانان بی‌بدیل کشور هستند و شفاعت این عزیزان، موجب دلگرمی ما در این دنیا و آخرت خواهد بود.

در این دیدار، سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، نیز با یادآوری خصوصیات اخلاقی شهید حاتمی، او را فردی خوش‌رو، دلسوز و وظیفه‌شناس توصیف کرد و گفت: جای شهید تقی حاتمی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان همواره به نیکی باقی خواهد ماند و ما همواره به ایشان افتخار کرده و خواهیم کرد.

عباس برزگر، نیز به نقل از پدر شهید، ابراز کرد: در نخستین روزی که برای عرض تسلیت خدمت خانواده شهید رسیدیم، این پدر بزرگوار بودند که به ما دلداری می‌دادند. این شهدا به سوی پروردگار صعود کرده‌اند و شهید حاتمی دارای روحیات و اخلاقیات ویژه‌ای بودند.

مدیرکل بنیاد شهید بیان کرد: با اشاره به درک عمیق‌تر مقام شهدا از طریق معراج شهدا، امیدوارم که بتوانند تسلی‌بخش خانواده‌های شهدا باشند.

پسر شهید تقی حاتمی نیز در این جلسه به سوابق شغلی پدرش اشاره کرد و گفت: پدرم از سال ۱۳۸۴ تا کنون در گنبد سلطانیه و اداره‌کل مشغول به کار بودند و در حوزه میراث‌فرهنگی با دقت و کارشناسی فراوان فعالیت می‌کردند.

او همچنین پدرش را فردی فعال در تمامی عملیات مهم و از خادمان امام رضا (ع) دانست که در شب‌های عملیات رمضان، همراه با خانواده در میدان انقلاب زنجان حضور داشته است.

از دیگر سخنرانان این جلسه، همرزمان و دوستان شهید بودند که او را از دوستداران حضرت امام حسین (ع) و علاقه‌مند به اهل بیت (ع) معرفی کردند.

این شهید گرانقدر در روز شهادت امام رضا (ع) به درجه رفیع ولادت نائل آمد. این دیدار، فرصتی مغتنم برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه خانواده‌های ایثارگر بود.

