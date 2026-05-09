به گزارش میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بعد از بازدید از مرکز مانیتورینگ و دیدار با کارکنان یگان حفاظت اظهار کرد: در راستای تجهیز و هوشمندسازی روند حفاظت از آثار، اشیا و محوطه‌های میراث‌فرهنگی و با هدف کاهش جرایم و تعرض به این انجام خواهد شد.

فرمانده یگان‌حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: با وجود همه کمبودها، همکاران ما با تلاش مضاعف برای صیانت از آثار، اشیاء و خاک و زمین که سرمایه ملی است، اقدام می‌کنند تا این میراثهای ارزشمند آسیب نبیند.

او بر توسعه، ارتقا و تحکیم امنیت جامعه و سامان‌دهی یگان‌های مسلح دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط و تأمین امنیت و حفاظت از دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: حفاظت از مواریث فرهنگی و آثار به‌جامانده از گذشتگان نیازمند عزم راسخ و مشارکت همگانی است و باید با تعامل هرچه بیشتر با برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین برنامه‌های پیشگیرانه برای وقوع جرایم در زمینه میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.

سرهنگ ناصر حبیبیان در این نشست گفت: استان زنجان به وسیله نقلیه، نیروهای یگان حفاطت، برگزاری دوره‌های آموزشی احتیاج مبرم دارند.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: باید از توان یگان‌های حفاظت دیگر دستگاه‌ها برای دریافت گزارش‌ها، کشف جرایم، دستگیری افراد متخلف و سودجو استفاده کرد.

او گفت: نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان با وجود برخی کمبودها توانسته‌اند عملکردی درخور توجه و مؤثر در حفاظت از میراث‌فرهنگی استان داشته باشند.

سپس تمامی کارکنان یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

