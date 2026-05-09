بررسی واگذاری و احیای بناهای تاریخی کردستان در قالب ماده ۲۷

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست کارگروه ماده ۲۷ در خصوص واگذاری، مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی استان کردستان، موضوع واگذاری تعدادی از خانهها و ابنیه تاریخی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و مسائل، چالشها و راهکارهای اجرایی آن مطرح شد.
پویا طالبنیا در این نشست، با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع اداری، گفت: لازم است طرحهای مرمتی و احیای بناهای تاریخی با سرعت و کارآمدی بیشتری به نتیجه برسد و زمینه اشتغالزایی در استان تقویت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت و جایگاه خانههای تاریخی و تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از این آثار ارزشمند، افزود: کردستان استانی است که در گوشهوکنار آن و به ویژه در ابنیهها و محوطههای باستانی، عمق تاریخ بهروشنی قابل مشاهده است.
او با بیان اینکه کاربری بناهای تاریخی ماده ۲۷ در قالب فرهنگی، اقامتی و پذیرایی تعریف شده است، افزود: واگذاری این بناها به بخش خصوصی با قراردادهای ۲۵ ساله انجام میشود.
طالبنیا، با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاران حوزه میراثفرهنگی در استان عنوان کرد: کردستان دارای بناهای تاریخی متعددی است که بهرهبرداری اصولی از آنها میتواند نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
