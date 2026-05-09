به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه رسیدگی به درخواست متقاضیان اجرای طرحهای گردشگری که با حضور معاونان فنی و حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد، گفت: در این نشست چهار طرح متقاضی سرمایهگذاری در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و ظرفیتها و الزامات اجرای این طرحها در عرصههای منابع طبیعی ارزیابی شد.
معاون گردشگری کردستان با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، عرصههای مستعد اجرای طرحهای گردشگری توسط ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق فراخوان عمومی واگذار خواهد شد، تا زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.
او یادآور شد: توسعه زیرساختهای گردشگری طبیعی، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و بهرهگیری اصولی از ظرفیتهای استان از مهمترین اهداف اجرای این طرحها است.
وطندوست افزود: تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوطه، نقش مهمی در تسریع روند سرمایهگذاری و توسعه گردشگری پایدار در کردستان دارد.
