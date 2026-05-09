۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹

عرصه‌های مستعد اجرای طرح‌های گردشگری در کردستان واگذار می‌شود

عرصه‌های مستعد اجرای طرح‌های گردشگری در کردستان واگذار می‌شود

معاون گردشگری کردستان، از واگذاری عرصه‌های مستعد اجرای طرح‌های گردشگری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه رسیدگی به درخواست متقاضیان اجرای طرح‌های گردشگری که با حضور معاونان فنی و حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد، گفت: در این نشست چهار طرح متقاضی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و الزامات اجرای این طرح‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی ارزیابی شد.

معاون گردشگری کردستان با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، عرصه‌های مستعد اجرای طرح‌های گردشگری توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق فراخوان عمومی واگذار خواهد شد، تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود.

او یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری طبیعی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های استان از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها است.

وطن‌دوست افزود: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوطه، نقش مهمی در تسریع روند سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری پایدار در کردستان دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021901272
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha