به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام زاهد کریمی روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در کارگروه شهرستانی مدیریت تالاب زریبار با محوریت سایت گردشگری که در دادگستری مریوان برگزار شد، اظهار کرد: حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی وظیفهای همگانی است و همه دستگاههای متولی باید در راستای صیانت از این ظرفیت طبیعی ارزشمند، مسئولانه عمل کنند.
دادستان مریوان افزود: دستگاههای اجرایی موظفند زیرساختها، خدمات و امکانات لازم را برای رفاه شهروندان و گردشگران در مناطق گردشگری شهرستان فراهم کنند و شهرداری نیز باید به تمامی تعهدات خود در این زمینه پایبند باشد.
او با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت تالاب زریبار، عنوان کرد: فعالیت صنوف مزاحم، استقرار دکههای غیرمجاز و هرگونه اقدام آسیبزا برای محیطزیست و حریم تالاب باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
فرماندار مریوان هم در این جلسه بر اجرای دقیق مصوبات، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تسریع در ساماندهی وضعیت تالاب زریبار تاکید کرد.
در این نشست، چالشهای موجود در تالاب زریبار، عملکرد شهرداری و نحوه اجرای تعهدات آن بهعنوان مستاجر مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت فعلی تالاب و مصوبات جلسات پیشین ارائه شد.
انتهای پیام/
نظر شما