۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

دادستان مریوان:

تعرض به حریم تالاب زریبار خط قرمز دستگاه قضایی است/ لزوم توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری در مریوان

دادستان شهرستان مریوان با تاکید بر ضرورت صیانت از تالاب زریبار گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تجاوز به حریم طبیعت، فعالیت غیرمجاز و تخلفات مرتبط با این تالاب برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام زاهد کریمی روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵  در کارگروه شهرستانی مدیریت تالاب زریبار با محوریت سایت گردشگری که در دادگستری مریوان برگزار شد، اظهار کرد: حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌های متولی باید در راستای صیانت از این ظرفیت طبیعی ارزشمند، مسئولانه عمل کنند.

دادستان مریوان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند زیرساخت‌ها، خدمات و امکانات لازم را برای رفاه شهروندان و گردشگران در مناطق گردشگری شهرستان فراهم کنند و شهرداری نیز باید به تمامی تعهدات خود در این زمینه پایبند باشد.

او با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت تالاب زریبار، عنوان کرد: فعالیت صنوف مزاحم، استقرار دکه‌های غیرمجاز و هرگونه اقدام آسیب‌زا برای محیط‌زیست و حریم تالاب باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

فرماندار مریوان هم در این جلسه بر اجرای دقیق مصوبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در ساماندهی وضعیت تالاب زریبار تاکید کرد.

در این نشست، چالش‌های موجود در تالاب زریبار، عملکرد شهرداری و نحوه اجرای تعهدات آن به‌عنوان مستاجر مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت فعلی تالاب و مصوبات جلسات پیشین ارائه شد.

کد خبر 1405022001296
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

