۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹

خادمین موکب شهید عربی قدردانی شدند

نماینده مردم شهرستان خمین طی مراسمی از خادمین موکب شهید عربی این شهرستان با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت  ۱۴۰۵ ضمن تبریک و گرامیداشت مناسبت‌های معنوی جنگ رمضان و شب‌های بیعت با مقام معظم رهبری گفت: در مراسمی که روز گذشته و با حضور جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزار شد، محمد بیات نماینده مردم شهرستان خمین از تلاش‌ها و زحمات خادمان موکب شهید عربی شهرستان خمین تقدیر کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: این موکب که در راستای ارائه خدمات فرهنگی، معنوی و اجتماعی با هدف تقویت روحیه همدلی و خدمت به زائران و شهروندان فعالیت می‌کند با همکاری و مشارکت گروه جهادی شهید عربی و نیز اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برپا شده است.

او با تاکید بر نقش و جایگاه خدمت‌رسانی در این ایام تصریح کرد: اهدای لوح تقدیر به خادمین نشان‌دهنده ارج‌گذاری به تلاش‌های مخلصانه و ارزشمند افرادی است که در میدان خدمت زمینه‌ساز خلق لحظات معنوی و به‌یادماندنی برای مردم و میهمانان شده‌اند.

مشهدی در پایان اظهار کرد: این‌گونه اقدامات، علاوه بر تقویت روحیه نشاط و امید می‌تواند الگویی برای گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری در جامعه باشد.
 

کد خبر 1405022101373
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

