خادمین موکب شهید عربی قدردانی شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ضمن تبریک و گرامیداشت مناسبت‌های معنوی جنگ رمضان و شب‌های بیعت با مقام معظم رهبری گفت: در مراسمی که روز گذشته و با حضور جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزار شد، محمد بیات نماینده مردم شهرستان خمین از تلاش‌ها و زحمات خادمان موکب شهید عربی شهرستان خمین تقدیر کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: این موکب که در راستای ارائه خدمات فرهنگی، معنوی و اجتماعی با هدف تقویت روحیه همدلی و خدمت به زائران و شهروندان فعالیت می‌کند با همکاری و مشارکت گروه جهادی شهید عربی و نیز اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برپا شده است.

او با تاکید بر نقش و جایگاه خدمت‌رسانی در این ایام تصریح کرد: اهدای لوح تقدیر به خادمین نشان‌دهنده ارج‌گذاری به تلاش‌های مخلصانه و ارزشمند افرادی است که در میدان خدمت زمینه‌ساز خلق لحظات معنوی و به‌یادماندنی برای مردم و میهمانان شده‌اند.

مشهدی در پایان اظهار کرد: این‌گونه اقدامات، علاوه بر تقویت روحیه نشاط و امید می‌تواند الگویی برای گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری در جامعه باشد.



