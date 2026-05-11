به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: آیین سنتی پخت سمنو در آشتیان بهعنوان یکی از جلوههای شاخص فرهنگ بومی و میراث ناملموس منطقه طی سالهای اخیر به یک رویداد فرهنگی تأثیرگذار و هویتبخش تبدیل شده است و امسال نیز یازدهمین دوره آن در میدان آزادی این شهرستان، در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت با شکوهی مضاعف برگزار خواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان افزود: برگزاری این مراسم در چنین مناسبت معنوی بیانگر پیوند عمیق سنتهای مردمی با فرهنگ ایثار و شهادت است و نشان میدهد که آیینهای بومی ما تنها یک رویداد فرهنگی نیستند، بلکه زمینهای برای انتقال ارزشها و تقویت هویت دینی و ملی به نسلهای آینده محسوب میشوند
او در پایان با اشاره به تقارن این آیین با بزرگداشت یاد رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنهای (ره)، فرماندهان گرانقدر، شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: این آیین که ریشه در باورهای دینی، آیینی و سنتهای دیرینه مردم منطقه دارد نمادی از همدلی، مشارکت اجتماعی و پاسداشت ارزشهای معنوی است.
انتهای پیام/
نظر شما