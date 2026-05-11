به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در ادامه برنامههای توسعهای اداره کل میراث فرهنگی در حوزه تقویت زیرساختهای گردشگری بازدیدی میدانی از محل درخواست ایجاد اقامتگاه سنتی در شهر خنداب انجام و بر روند بررسی اولیه این طرح تاکید شد.
معاون گردشگری استان مرکزی افزود: در این بازدید با حضور در محل پیشنهادی و گفتوگو با متقاضی، ضمن بررسی شرایط فیزیکی بنا و ظرفیتهای موجود، امکانسنجی تبدیل این مکان به اقامتگاه سنتی را از منظر معماری، قابلیتهای پذیرش گردشگر، مطابقت با ضوابط فنی و رعایت معیارهای میراثی مورد ارزیابی قرار گرفت.
او همچنین تأکید کرد: توسعه اقامتگاههای سنتی و بومگردی باید با حفظ هویت محلی، استفاده از مصالح بومی و رعایت اصول گردشگری پایدار انجام شود.
مرزبان در پایان تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان خنداب دارای دو اقامتگاه بومگردی فعال در روستای اناج و روستای درمن است که فعالیت آنها نشاندهنده ظرفیت بالای منطقه برای استقبال از گردشگران است و ایجاد اقامتگاههای جدید میتواند این چرخه توسعه را کاملتر و پویاتر کند.
