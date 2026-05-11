کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان گردشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در ادامه روند حرفه‌ای‌سازی نظارت بر راهنمایان و ارتقای استانداردهای اجرای تورهای بین‌المللی، کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان با تمرکز بر «مصاحبه تخصصی ویژه متقاضیان کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی» در اداره کل میراث فرهنگی برگزار شد و در نتیجه پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی، کارت بین‌المللی به ۴۳ نفر اعطا شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان با موضوع مصاحبه تخصصی ویژه متقاضیان کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی با حضور نماینده دفتر بررسی و همکاری استان، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان، نماینده تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و مسئول حراست اداره‌کل برگزار شد.

او تاکید کرد: در این نشست از ۴ نفر متقاضیان مصاحبه تخصصی شد و در فرآیند ارزیابی، سوالات و بررسی‌ها بر محور توانمندی‌های تخصصی در فنون اجرای تور، همچنین قوانین و مقررات ویژه اجرای تور در خصوص تورهای خارجی صورت گرفت تا ضمن سنجش دانش حرفه‌ای، سطح آمادگی متقاضیان برای ارائه خدمات استاندارد و مطابق با الزامات گردشگری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در پایان این مرحله، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی لازم، تعداد ۴۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده شدند و کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی به آنان اعطا شد.

