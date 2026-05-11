۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۶

کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان گردشگری برگزار شد

معاون گردشگری استان مرکزی از برگزاری کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در ادامه روند حرفه‌ای‌سازی نظارت بر راهنمایان و ارتقای استانداردهای اجرای تورهای بین‌المللی، کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان با تمرکز بر «مصاحبه تخصصی ویژه متقاضیان کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی» در اداره کل میراث فرهنگی برگزار شد و در نتیجه پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی، کارت بین‌المللی به ۴۳ نفر اعطا شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: کمیته تخصصی نظارت بر راهنمایان با موضوع مصاحبه تخصصی ویژه متقاضیان کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی با حضور نماینده دفتر بررسی و همکاری استان، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان، نماینده تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و مسئول حراست اداره‌کل برگزار شد.

او تاکید کرد: در این نشست از ۴ نفر متقاضیان مصاحبه تخصصی شد و در فرآیند ارزیابی، سوالات و بررسی‌ها بر محور توانمندی‌های تخصصی در فنون اجرای تور، همچنین قوانین و مقررات ویژه اجرای تور در خصوص تورهای خارجی صورت گرفت تا ضمن سنجش دانش حرفه‌ای، سطح آمادگی متقاضیان برای ارائه خدمات استاندارد و مطابق با الزامات گردشگری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در پایان این مرحله، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی لازم، تعداد ۴۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده شدند و کارت راهنمای گردشگری بین‌المللی به آنان اعطا شد.

کد خبر 1405022101396
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

