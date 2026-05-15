به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری در صفحه رسمی خود، روایتی تمدنی از هویت تاریخی ایران ارائه کرد؛ روایتی که در آن «منشور کوروش» با قدمتی بیش از دوهزار و پانصد سال در کنار «قانون اساسی آمریکا» با عمر ۲۳۹ سال قرار گرفته و با عبارت «تمدن مهم است» همراه شده است.

کارشناسان حوزه دیپلماسی عمومی و مطالعات فرهنگی، این نوع روایت‌سازی تصویری را بخشی از راهبرد قدرت نرم و دیپلماسی هویتی کشورها ارزیابی می‌کنند؛ رویکردی که در آن میراث‌فرهنگی، تاریخ و نمادهای تمدنی به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار در بازنمایی اقتدار ملی و مشروعیت تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

