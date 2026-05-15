به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ضربه‌ای کم‌سابقه به صنعت گردشگری منطقه وارد کرده و مهم‌ترین مقاصد تاریخی و طبیعی کشورهای این منطقه را با رکود گسترده مواجه ساخته است؛ رخدادی که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، آن را آغاز مرحله‌ای بحرانی برای اقتصاد گردشگری ارزیابی می‌کنند.

در این میان، شهر تاریخی پترا ــ که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های خاورمیانه و از عجایب هفت‌گانه جدید جهان شناخته می‌شود ــ بیش از دیگر مناطق تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. تصاویر و روایت‌های میدانی از این محوطه تاریخی، از کاهش شدید حضور گردشگران خارجی و رکود کم‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به توریسم حکایت دارد.

در ورودی پترا، فروشندگان صنایع‌دستی و سوغات ساعت‌ها در انتظار مشتری می‌مانند و بسیاری از اسب‌هایی که همواره بخشی از چرخه خدمات گردشگری این منطقه بودند، اکنون بدون استفاده رها شده‌اند. سکوت حاکم بر این شهر تاریخی، به‌گفته ساکنان محلی، یادآور دوران تعطیلی گسترده گردشگری در بحران‌های پیشین منطقه است.

خالد السعیدات، از فعالان محلی حوزه گردشگری، با توصیف شرایط کنونی به‌عنوان «فروپاشی صنعت گردشگری» اعلام کرد: جنگ غزه موجب کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی ورود گردشگران شد، اما جنگ ایران و آمریکا عملاً تعداد گردشگران خارجی را به نزدیک صفر رسانده است.

وی افزود: هر روز مغازه‌ها را باز می‌کنیم، بی‌آنکه بدانیم آیا درآمدی برای تأمین معیشت خانواده‌هایمان خواهیم داشت یا نه.

گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد اردن به‌شمار می‌رود و حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و بیش از ۳۰۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم از این صنعت ارتزاق می‌کنند. اردن در سال گذشته میلادی با جذب بیش از هفت میلیون گردشگر، حدود ۷.۸ میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری کسب کرده بود.

علاوه بر پترا، دیگر مقاصد شاخص گردشگری اردن از جمله وادی رم، دریای مرده و جرش نیز با کاهش محسوس ورود گردشگران و افت شدید فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند.

دولت اردن در واکنش به این بحران، برنامه‌هایی برای تقویت گردشگری داخلی و کاهش بخشی از خسارات اقتصادی آغاز کرده است، اما مسئولان و فعالان این حوزه معتقدند وابستگی ساختاری صنعت گردشگری اردن به تورهای بین‌المللی و گردشگران خارجی، مانع از اثربخشی جدی این سیاست‌ها شده است.

