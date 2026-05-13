به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه ال‌پائیس اسپانیا در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگ و بی‌ثباتی فزاینده در منطقه غرب آسیا، از تشدید فشارهای اقتصادی بر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس خبر داد و نوشت: اقتصاد این کشورها در معرض بحرانی قرار گرفته که از منظر شدت و دامنه اثرگذاری، تنها با دوران همه‌گیری کرونا قابل مقایسه است.

این گزارش تاکید می‌کند که همزمان با افزایش نااطمینانی‌های امنیتی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بخش‌های کلیدی اقتصاد کشورهای خلیج‌فارس از جمله صادرات انرژی، گردشگری، حمل‌ونقل هوایی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار خدمات با افت محسوس مواجه شده‌اند؛ روندی که چشم‌انداز پروژه‌های بلندپروازانه اقتصادی این کشورها برای عبور از اقتصاد نفتی را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

ال‌پائیس همچنین از کاهش شدید تقاضای سفر به مقصدهای گردشگری منطقه خبر داده و نوشته است که بسیاری از گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی، سفرها و برنامه‌های تجاری خود را به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو یا تعلیق کرده‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای اقتصادهایی که طی سال‌های اخیر راهبرد «توسعه پسانفتی» را بر پایه گردشگری، سرگرمی و جذب سرمایه بین‌المللی طراحی کرده بودند، ضربه‌ای راهبردی تلقی می‌شود.

