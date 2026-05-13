به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بخش گردشگری خاورمیانه سال ۲۰۲۶ را با شتابی کم‌سابقه آغاز کرد؛ رشدی که محصول راهبردهای بلندمدت کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس برای تبدیل منطقه به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد سفر و گردشگری جهان بود.

در این چارچوب، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر با اجرای پروژه‌های چند میلیارد دلاری در حوزه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه فرودگاه‌ها، تقویت ناوگان هوایی و افزایش اتصال بین‌المللی، تلاش کردند موقعیت ژئواکونومیک خود را به مزیت راهبردی در صنعت گردشگری جهانی تبدیل کنند.

شهرهایی چون ریاض، جده و دوحه نیز در ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی، افزایش قابل توجه تقاضای جهانی سفر را تجربه کردند؛ روندی که جایگاه خاورمیانه را به‌عنوان پل راهبردی میان اروپا، آسیا و آفریقا بیش از گذشته تثبیت می‌کرد.

بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی تحلیل سفر، آسیای غربی تا پیش از تشدید بحران‌های اخیر، حدود ۸.۹ درصد از تقاضای جهانی سفرهای بین‌المللی را به خود اختصاص داده بود؛ سهمی که نشان‌دهنده ارتقای نقش منطقه در معماری جدید گردشگری جهان محسوب می‌شود.

با این حال، تشدید بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مسیر صعودی گردشگری منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برآوردهای فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی نشان می‌دهد خاورمیانه ممکن است در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲۳ تا ۳۸ میلیون گردشگر بین‌المللی روبه‌رو شود؛ رخدادی که می‌تواند زیانی بین ۳۴ تا ۵۶ میلیارد دلار به درآمدهای گردشگری منطقه وارد کند.

کارشناسان معتقدند نخستین و فوری‌ترین تبعات این وضعیت در صنعت هوانوردی و شبکه‌های ترانزیتی بین‌المللی آشکار شده است؛ جایی که تغییر مسیر پروازها، محدودیت‌های حریم هوایی و اختلال در کریدورهای اصلی عبور میان اروپا و آسیا، زنجیره جابه‌جایی مسافران را تحت تأثیر قرار داده است.

این تحولات به‌ویژه برای کشورهای خلیج‌فارس که مدل توسعه گردشگری خود را بر مبنای «هاب هوایی جهانی» طراحی کرده‌اند، از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ زیرا هرگونه اختلال در جریان پایدار پروازهای بین‌المللی، مستقیما بر مزیت رقابتی این کشورها در بازار جهانی سفر اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/