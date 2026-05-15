بحران سوخت ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، معادلات گردشگری اندونزی را تغییر داد/ «جاکارتا» بازار آمریکا و اروپا را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، وزارت گردشگری اندونزی اعلام کرد که در واکنش به پیامدهای فزاینده بحران خاورمیانه و اختلالات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک بر صنعت گردشگری جهان، در سیاستهای بازاریابی بینالمللی خود بازنگری راهبردی انجام داده است.
«نی مِید آیو مارتینی» معاون بازاریابی وزارت گردشگری اندونزی، با تشریح ابعاد این تغییر رویکرد اظهار کرد: ما راهبرد چرخش را در دستور کار قرار دادهایم و تمرکز بازاریابی خود را از بازارهای اروپا و آمریکا به سمت بازارهای آسیایی منتقل کردهایم.
وی با بیان اینکه جنوب شرق آسیا اکنون به اولویت اصلی سیاست گردشگری اندونزی تبدیل شده است، افزود: مالزی، سنگاپور و ژاپن در صدر بازارهای هدف جدید قرار دارند و جاکارتا همزمان در تلاش است سهم بیشتری از گردشگران ورودی از چین، کرهجنوبی، استرالیا و نیوزیلند جذب کند.
مارتینی تصریح کرد که انتخاب این کشورها مبتنی بر ملاحظات ژئواکونومیک و امنیتی صورت گرفته است.
به گفته وی، نزدیکی جغرافیایی، دسترسی پایدار به پروازهای مستقیم و عدم وابستگی مسیرهای هوایی این کشورها به کریدورهای بحرانزده خاورمیانه، مهمترین دلایل این بازآرایی راهبردی محسوب میشود.
معاون بازاریابی وزارت گردشگری اندونزی تاکید کرد: این بازارها به اندونزی نزدیکتر هستند، نیازی به عبور از خاورمیانه ندارند و بهطور نسبی از جهش شدید قیمت بلیت و اختلالات ترانزیتی مصون ماندهاند.
این مقام اندونزیایی در ادامه با اشاره به تشدید رقابت میان مقاصد گردشگری آسیایی برای جذب گردشگران منطقه، از طراحی الگوهای نوین همکاری میان دولت، بخشخصوصی و نهادهای محلی خبر داد و گفت: وزارت گردشگری اندونزی در حال توسعه مدلهای خلاقانه و چندلایه تبلیغات مقصد است تا بتواند در فضای رقابتی جدید، مزیتهای گردشگری این کشور را بازتعریف کند.
وی همچنین از برگزاری رویدادها و برنامههای ترویجی مشترک در مناطق مختلف اندونزی بهعنوان بخشی از این راهبرد یاد کرد و افزود: ما تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت شرکای بینبخشی، تصویر تازهای از گردشگری اندونزی در بازار آسیا ارائه دهیم.
