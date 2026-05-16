به گزارش خبرنگار میراثآریا، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گسترش دامنه تنشها در منطقه، نشانههای یک بحران فراگیر اقتصادی و امنیتی بیش از هر زمان دیگری در خاورمیانه نمایان شده است؛ بحرانی که نخستین و ملموسترین پیامد آن، فروپاشی تدریجی امنیت روانی و رکود کمسابقه در صنعت گردشگری کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس است.
براساس گزارشهای منتشرشده، تشدید پیامدهای جنگ، موجی از شوک و بیثباتی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده و اقتصاد کشورهای منطقه را وارد وضعیت اضطراب و نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که آثار آن اکنون فراتر از خاورمیانه رفته و به بازارهای بینالمللی انرژی، حملونقل و تجارت جهانی نیز سرایت کرده است.
در این میان، صنعت گردشگری که طی دو دهه اخیر به یکی از پایههای اصلی تنوعبخشی اقتصادی در کشورهای عربی حوزه خلیجفارس تبدیل شده بود، بیش از دیگر بخشها از این تحولات آسیب دیده است. در امارات متحده عربی، بهویژه شهر دبی که خود را بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری، تجارت و سرمایهگذاری جهان معرفی کرده بود، فضای عمومی بهشدت تحت تأثیر ناامنیهای ناشی از جنگ قرار گرفته است.
در حوزه حملونقل و گردشگری، لغو گسترده پروازهای بینالمللی، توقف فعالیت خطوط دریایی کروز و کاهش شدید سفرهای تفریحی و تجاری، عملاً بسیاری از برنامههای توسعه گردشگری کشورهای منطقه را متوقف کرده است. تحلیلگران معتقدند استمرار این وضعیت میتواند میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد وابسته به گردشگری در کشورهای عربی وارد کند؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از برندینگ جهانی این کشورها بر مؤلفه «ثبات و امنیت» استوار بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما