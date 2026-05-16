به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تازه‌ترین نظرسنجی سازمان بین‌المللی «سفر مسئولانه» که با مشارکت ۱۱۲ شرکت برگزارکننده تورهای جهانی انجام شده، تصویری نگران‌کننده از پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ علیه ایران بر صنعت گردشگری بین‌المللی ترسیم می‌کند؛ بحرانی که اکنون از سطح تنش‌های منطقه‌ای فراتر رفته و به یکی از عوامل اصلی اختلال در بازار جهانی سفر تبدیل شده است.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، ۷۹.۵ درصد شرکت‌های مسافرتی اعلام کرده‌اند که از زمان آغاز جنگ، با کاهش محسوس درخواست‌های سفر مواجه شده‌اند. در این میان، ۵۹.۳ درصد پاسخ‌دهندگان از افتی «بیش از ۲۰ درصد» در تقاضای سفر خبر داده‌اند؛ شاخصی که از دید تحلیلگران صنعت گردشگری، نشانه ورود بازار جهانی سفر به مرحله‌ای از نااطمینانی گسترده و رکود روانی است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۵۶ درصد شرکت‌های مورد بررسی، تاکنون هیچ نشانه‌ای از احیای بازار یا بازگشت اعتماد گردشگران مشاهده نکرده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره تداوم رکود در بخش گردشگری جهانی را افزایش داده است.

بیشترین آسیب به شرکت‌هایی وارد شده که در حوزه تورهای خاورمیانه فعالیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که ۱۰۰ درصد این شرکت‌ها کاهش دست‌کم ۲۰ درصدی در تقاضای سفر را گزارش کرده‌اند. دامنه این بحران اما به خاورمیانه محدود نمانده و بازارهای آسیایی و اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این نظرسنجی، ۶۸ درصد شرکت‌های دارای تورهای آسیایی و ۵۲ درصد شرکت‌های فعال در اروپا نیز با افت قابل توجه درخواست‌های سفر روبه‌رو شده‌اند.

برخی شرکت‌های گردشگری اعلام کرده‌اند که از زمان آغاز جنگ، هیچ رزرو جدیدی دریافت نکرده‌اند و در مواردی نیز میزان لغو سفرها به مرز ۹۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان این صنعت از آن به‌عنوان «شوک امنیتی به بازار جهانی گردشگری» یاد می‌کنند.

