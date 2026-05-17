به گزارش میراث آریا، حبیباله یادروج اظهار کرد: استاد محمد زبیری که عمر خود را وقف حفظ و ترویج میراث ناملموس و ملموس جزیره قشم و خلیجفارس کرده، طی مراسمی به مناسبت روز جهانی موزه با عنوان «میراثبان» مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
سرپرست مدیریت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: برگزاری رویداد «میراثبان» با هدف معرفی شخصیتهای تاثیرگذار فرهنگی و زنده نگه داشتن میراث غنی جزیره قشم، به ویژه در ایام جهانی میراث و موزهها، گامی مهم در راستای حفاظت و ترویج هویت فرهنگی این منطقه محسوب میشود.
او تصریح کرد: با نزدیک شدن به روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، جزیره قشم میزبان رویداد «میراثبان» خواهد بود؛ سلسله رویدادهای آیینی که به نکوداشت گنجینههای زنده بشری این منطقه اختصاص دارد و در نخستین گام این رویداد، آیین بزرگداشت استاد محمد زبیری، موزه دار و پژوهشگر برجسته فرهنگ بومی خلیج فارس برگزار میشود.
یادروج افزود: این اقدام، گامی ارزشمند در جهت ارج نهادن به سالها تلاش و تحقیق این پژوهشگر پیشکسوت جامعه محلی بزرگترین جزیره خلیج فارس است و این رویداد صرفاً به بزرگداشت خلاصه نخواهد شد، بلکه با بخشهای جنبی متنوعی همراه است تا تجربهای غنی را برای بازدیدکنندگان رقم زند، همچنین علاقهمندان میتوانند شاهد موزه موقت مردمشناسی در روستای دیرستان باشند که مجموعهای از اشیاء و یافتههای فرهنگی را به نمایش میگذارد.
همچنین سرپرست مدیریت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سازمان منطقه ازاد قشم یادآور شد: مجلس روایت و آیینهای بومی فرصتی برای آشنایی با قصهها و سنتهای کهن این دیار فراهم میآورد و علاقهمندان به هنر و طعمهای محلی نیز از نمایشگاه صنایعدستی و خوراک که محصولات هنرمندان و آشپزان بومی را عرضه میکند، دیدن خواهند کرد.
این آیین نکوداشت، روز دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در سالن خلیجفارس، واقع در روابط عمومی و مرکز رسانه سازمان منطقه آزاد قشم (خیابان پژوهش)، برگزار خواهد شد.
