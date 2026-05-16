محکومیت جنایات جنگی در نامه شورای شهر یزد به شهرهای خواهرخوانده / تأکید بر حفاظت از میراث جهانی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بی‌بی‌فاطمه حقیرالسادات، رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز 26 اردیبهشت ماه با دستور کار مشخص خبر داد و اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، نامه‌ای که توسط کمیته بین‌الملل تهیه و به امضای رئیس شورای شهر رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: این نامه به زبان انگلیسی و خطاب به شورای هماهنگی شهرهای خواهرخوانده تنظیم شده است. محور اصلی نامه، تشریح وقایع جنگ اخیر و تأکید بر این نکته است که یزد به‌عنوان شهر ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو، نباید آسیب ببیند.

حقیرالسادات ادامه داد: در این نامه، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده که منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های شهری، آسیب به اماکن تاریخی و شهادت صدها نفر از مردم بی‌گناه شده، قاطعانه محکوم شده است.

او تصریح کرد: به طور مشخص، شهادت دلخراش ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در میناب، در کنار ده‌ها شهید و صدها مجروح دیگر ناشی از حملات غیرانسانی به مناطق مسکونی، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده و وجدان جهانی را به چالش کشیده است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: یزد به عنوان متولی تمدنی کهن مبتنی بر صلح، همزیستی و معنویت، چنین حملات وحشیانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را مغایر با همه ارزش‌های انسانی می‌داند.

حقیرالسادات تأکیدکرد: شورای اسلامی شهر یزد از جامعه بین‌المللی به‌ویژه پارلمان‌های شهرهای خواهرخوانده انتظار دارد با حساسیت و مسئولیت‌پذیری نسبت به این وقایع واکنش نشان دهند. عادی‌سازی خشونت و بی‌توجهی به رنج مردم بی‌گناه، مسیری است که امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند.

رئیس کمیسیون گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: در ادامه جلسه، با حضور مسئول شورای پژوهشی شهرداری یزد، چند طرح که قبلاً از طرف کمیسیون گردشگری ارجاع شده بود، تعیین تکلیف شد.

او افزود: دو طرح با عناوین کدهای اخلاقی در حوزه گردشگری در بافت تاریخی و مدیریت پایدار بافت تاریخی یزد قرار است در هفته آینده در شورای پژوهشی مطرح شود. همچنین تکلیف دو طرح دیگر که رد شده بودند نیز مشخص شد.

حقیرالسادات در پایان خاطرنشان کرد: ذی‌نفعان گردشگری در صورت داشتن طرح خاصی برای رفع نیازها و مشکلات گردشگری شهری، به‌ویژه طرح‌های پژوهش‌محور، می‌توانند به کمیسیون گردشگری مراجعه کنند، شورای پژوهشی آمادگی دارد طرح‌هایی که از سوی کمیسیون ارجاع می‌شود را در اولویت بررسی قرار دهد.

