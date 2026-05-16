پایان کارگاه ۲روزه مرمت برج تاریخی دستجرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه ۲روزه مرمت برج تاریخی دستجرد با هدف صیانت از هویت معماری خشت و گلی منطقه و با نقش‌آفرینی محوری نیروهای جهادی و مشارکت فعال مردم بومی برگزار شد.

در جریان این عملیات، مسئولان میراث‌فرهنگی استان یزد و شهرستان تفت با حضور میدانی و مشارکت مستقیم در کنار نیروهای داوطلب، بر مراحل فنی و اجرایی مرمت این بنا نظارت کردند.

این اقدام که پیوندی میان مدیریت میدانی و توان مردمی بود، با اتمام کار در عصر روز جمعه، گامی موثر در راستای بازگرداندن اصالت به این میراث کهن بر داشت.

حضور مسئولان در کنار مردم محلی در این بازه زمانی دوروزه، بر اهمیت حفظ ابنیه تاریخی به عنوان بخشی از شناسنامه فرهنگی شهرستان تفت تاکید داشت.

