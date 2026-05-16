بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رویداد تخصصی مرمت ناودانهای تاریخی پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه، با هدف بررسی نقش ناودانها در حفاظت از بناهای تاریخی و مدیریت آبهای سطحی، در دو مرحله آموزشی و عملی برگزار شد.
در نشست علمی این کارگاه، مجید علومی، مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، با اشاره به پیشینه وقوع سیلاب در یزد، ناودان را از عناصر حیاتی معماری سنتی دانست و تأکید کرد اجرای صحیح آن نقش مهمی در دوام و پایداری بناهای تاریخی دارد.
در ادامه، علیرضا دهقانی، استادکار سنتی و مدرس کارگاه، ضمن معرفی انواع ناودانهای تاریخی و آسیبهای رایج آنها، شیوههای اصولی مرمت و اجرای ناودان را تشریح کرد. همچنین «ناودان فرار» به عنوان راهکاری مناسب برای بناهای کم رفتوآمد مورد بررسی قرار گرفت.
در مرحله عملی کارگاه نیز نمونه ناودان بشنی آسیبدیده بهصورت میدانی مرمت شد. شرکتکنندگان ضمن آشنایی با مراحل اجرایی و تکنیکهای سنتی، از بخشهایی از بافت تاریخی یزد بازدید کرده و به آسیبشناسی ناودانهای فرسوده و بررسی راهکارهای مرمتی پرداختند.
این کارگاه با استقبال علاقهمندان، فعالان حوزه مرمت و معماری و دوستداران میراث فرهنگی همراه بود و بر اهمیت توجه به جزئیات معماری سنتی در حفظ و پایداری میراث تاریخی یزد تأکید شد.
