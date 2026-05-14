ایستاده بر تاریخ؛ برگزاری مراسم پاسداشت سرو کهنسال شادکام

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، جمعی از مردم، دوستداران طبیعت و مسئولان فرهنگی و محیطزیستی در کنار سرو کهنسال شادکام گرد هم آمدند تا این اثر طبیعی ارزشمند را که با شماره ۳۵۷ و در ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است، گرامی بدارند.
این سرو دیرزی که قرنهاست در دل منطقه ایستاده، نمادی از پایداری و تاریخمندی شادکام به شمار میرود.
این رویداد به همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره کل حفاظت محیطزیست و بخشداری شادکام برگزار شد و برنامههایی با محوریت افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی در آن اجرا شد.
در بخش نخست مراسم، ریشسفیدان و افراد سالخورده روستا به بیان خاطرات و روایتهایی درباره گذشته سرو و نقش آن در تاریخ شفاهی منطقه پرداختند. پس از آن، اجرای موسیقی محلی فضای جشن را رنگ و بوی فرهنگی و صمیمی بخشید.
در ادامه، آیین نمادین کاشت بذر با مشارکت حاضران برگزار شد؛ اقدامی نمادین که بر ضرورت حفظ و احیای پوشش گیاهی و تداوم حیات در منطقه تأکید داشت.
نمایشگاهی از عکسهای دورههای مختلف زندگی سرو کهنسال نیز به نمایش گذاشته شد و بازدیدکنندگان را با سیر تاریخی این درخت اسطورهای آشنا کرد.
از دیگر بخشهای مراسم، کارگاه آموزشی روشهای نوین مراقبت و نگهداری از درختان کهنسال بود که با هدف ارتقای دانش عمومی برگزار شد.
همچنین، مسابقه نقاشی با موضوع «سرو استوار شادکام» برای کودکان و نوجوانان اجرا شد و حال و هوایی شاد و آموزنده به برنامه بخشید. خوانش اشعار و متون ادبی مرتبط با طبیعت و درخت نیز پایانی شاعرانه بر جشن روز گذاشت.
مشارکت پرشور مردم و تنوع برنامهها بار دیگر اهمیت حفاظت از مواهب طبیعی و هویت تاریخی–فرهنگی شادکام را نمایان ساخت و جایگاه سرو کهنسال را به عنوان میراثی زنده در ذهنها ماندگارتر کرد.
