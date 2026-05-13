بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کتاب پیشهوران سنتی ابرکوه به معرفی ۲۳ نفر از پیشهوران و فعالان مشاغل سنتی شهرستان میپردازد؛ افرادی که با تلفیق هنر و صنعت، همچنان چراغ مشاغل بومی و قدیمی ابرکوه را روشن نگه داشتهاند.
در مراسم رونمایی از این کتاب، بر اهمیت حفظ و معرفی مشاغل سنتی به نسل جدید و همچنین ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این حرفهها در کنار صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان تأکید شد.
کتاب پیشهوران سنتی ابرکوه، به سفارش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه و انتشارات سبز بهار و صفحهآرایی، موسسه فرهنگی هنری چکیده نگار چاپ آرا و به تیراژ ۷۳۰ جلد در چاپ اول ۱۴۰۴ و با قیمت ۳۷۵ هزار تومان، به بازار کتاب کشور وارد شده است.
انتهای پیام/
نظر شما