۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۰

تدوین راهکارهای بازآفرینی صنعت گردشگری در نخستین نشست کمیسیون تخصصی یزد

نخستین نشست «کمیسیون گردشگری» با هدف بررسی راهکارهای مدیریت بحران و عبور از چالش‌های ناشی از تنش‌های اخیر در این حوزه برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین نشست کمیسیون گردشگری که روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، در محل سالن وکیل‌التجار اتاق بازرگانی یزد با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه تشکیل شد، بر تدوین مسیرهای عملیاتی برای بازآفرینی تصویر مقصد و افزایش تاب‌آوری صنعت گردشگری تمرکز داشت.

در جریان این نشست، ابعاد مختلف آسیب‌پذیری صنعت گردشگری در پی بحران‌های اخیر مورد واکاوی قرار گرفت و حاضران به تبادل‌نظر درباره راهکارهای بازآفرینی هویت مقصد و احیای اعتماد گردشگران پرداختند.

همچنین در این گفت‌وگوها بر نقش حیاتی رسانه‌ها در روایت‌سازی مثبت و مدیریت افکار عمومی برای جلوگیری از افت بیشتر سفرهای داخلی و خارجی تأکید شد.

حمایت از فعالان این صنف و حفظ جریان خدمات سفر، در کنار هم‌فکری میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم گیر برای افزایش تاب‌آوری و بازگشت تدریجی مسافران، از دیگر اولویت‌هایی بود که در این جلسه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مسیر بازگشت به شرایط رونق هموار شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت مدیریت منسجم برای بازگشت به شرایط عادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای مقاوم‌سازی این صنعت در برابر بحران‌های احتمالی آینده تأکید شد.

ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

