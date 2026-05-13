به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، الهه خاکباز الوندیان، ضمن اشاره به تنوع موضوعی اسناد موجود در مخزن امن اداره‌کل میراث‌فرهنگی یزد، اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ اثر شامل کتب خطی، چاپ سنگی و چاپی با موضوعاتی نظیر قرآن مجید، ادعیه، فقه، طب، رمل و اخترشناسی، شعر و ادب در این مجموعه نگهداری می‌شود.

رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد ادامه داد: بخش دیگری از این گنجینه شامل اسناد تک‌برگی نظیر فرمان‌های حکومتی، قباله‌های ازدواج و طلاق، اسناد خرید ملک و همچنین اوراق حسابرسی به خط سیاق است.

او قدیمی‌ترین اثر موجود در این مخزن را قرآنی متعلق به دوره صفویه معرفی کرد و افزود: این نسخه ارزشمند دارای تزئینات منحصربه‌فرد متعلق به همان دوران است که حفاظت ویژه‌ای از آن صورت می‌گیرد.

الوندیان درباره منشأ گردآوری این آثار نیز تصریح کرد: بیشتر این اسناد متعلق به مجموعه‌های شخصی، مساجد یا امامزاده‌ها است که یا به صورت هبه به اداره‌کل واگذار شده و یا به صورت امانی برای حفاظت و نگهداری تخصصی در اختیار این مرکز قرار گرفته است.

رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث­فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد بابیان این‌که از سال ۱۳۹۸ تمامی اسناد مکتوب بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی حفاظت می‌شوند، گفت: این آثار در پوشه‌هایی از جنس مقوای عاری از اسید (Acid-free) و در قفسه‌بندی‌های متناسب با شرایط نوری و رطوبتی استاندارد نگهداری می‌شوند.

به گفته او، کارشناسان حفاظت و مرمت به صورت سالانه از این اقلام بازدید می‌کنند و در صورت بروز هرگونه آسیب، اثر مذکور برای انجام عملیات مرمتی از سایر اقلام جداسازی می‌شود.

الوندیان به اقدامات مرمتی انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با تخصیص مبالغی از ردیف اعتبارات ملی، بیش از ۶۰ قلم از آثار مکتوب شامل زیارت‌نامه، قباله ازدواج، فرمان‌های حکومتی، مصالحه‌نامه و مبایعه‌نامه مورد حفاظت و مرمت قرار گرفت.

او مراحل مرمت این آثار را شامل پاک‌سازی، لکه‌بری، اسید زدایی، وصالی موقت و استحکام‌بخشی برشمرد و خاطرنشان کرد: این نسخ پس از مرمت، در آلبوم‌هایی از جنس مقوای بدون اسید با پوشش کاغذ پوستی تثبیت شدند.

الوندیان در پایان با تأکید بر اهمیت نسخ خطی به عنوان گواه دانش و هنر ملت ایران، بر لزوم نوسازی نظام نگهداری مکتوبات تأکید کرد و گفت: تاکنون تمامی صفحات این اقلام اسکن نشده است؛ این در حالی است که برای همسان‌سازی با نظام‌های نوین نگهداری در دنیا، اسکن و ایجاد آرشیو دیجیتال برای این میراث کهن امری اجتناب‌ناپذیر است.

